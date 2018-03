Sharp AQUOS DH77, TV Full HD ad alto risparmio energetico

Andrea Proietti,

La corsa al risparmio energetico ha coinvolto tutti i maggiori produttori di televisori: per questo anche Sharp ha arricchito la linea AQUOS presentando la nuova serie DH77, costituita da quattro modelli Full HD con sintonizzatore Digitale Terrestre HD integrato.

Prodotta in una fabbrica a basso impatto ambientale e con materiali riciclabili, la nuova serie DH77 è stata riconosciuta con l’Eco-Label per aver superato diverse prove “ecologiche”: consumo in standby inferiore a 0,5 W, tasto ECO per risparmiare fino al 25% di energia abbassando la retroilluminazione, e altro ancora.

Queste le caratteristiche tecniche principali:

risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel;

angolo di visuale di 176° sia orizzontale che verticale;

luminosità di 450 CD/m2;

contrasto dinamico 50.000:1 (modelli da 52″, 46″ e 42″) e 30.000:1 (32″);

tecnologia 100 Hz;

tempo di risposta di 4 ms;

audio NICAM/A2 con sistema surround;

3 ingressi HDMI.

L’unico modello attualmente disponibile qui in Italia è quello da 32 pollici, al prezzo di 899 euro; a breve si avranno ulteriori informazioni anche sui modelli da 42, 46 e 52 pollici.