Spectrobes: Origins in autunno su Wii

Cristiano Ghidotti,

Dopo due episodi pubblicati su DS, che in totale hanno venduto circa due milioni di copie in tutto il mondo, la serie Spectrobes farà capolino il prossimo autunno (data per ora relativa al solo mercato statunitense) anche sull’altra console Nintendo.

Spectrobes: Origins, questo il titolo dell’action-RPG sviluppato da Genki e prodotto da Disney Interactive Studios, che vedrà protagonisti su Wii i due personaggi storici della saga, Rallen e Jeena, in una nuova veste realizzata completamente in 3D.

Tra le caratteristiche più interessanti del gioco finora rivelate, va segnalato un originale e intenso impiego dello speaker posto sul wiimote.