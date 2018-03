Gmail in panne (update)

Niente panico, Gmail è solo in panne. Da un’ora circa.

Sono momenti importanti questi. Perchè è questa l’occasione migliore per riflettere sull’affidabilità dei servizi, sui pericoli dell’era “cloud” e sull’importanza degli strumenti che usiamo tutti giorni.

Mentre ci si massaggia le tempie riflettendo su questi interrogativi, i tecnici saranno presumibilmente al lavoro. Non resta che attendere la versione ufficiale da Mountain View. Il riferimento da tenere d’occhio è il blog ufficiale del servizio.

Update delle 12.25

Nella sezione di supporto di Gmail, Google ha rilasciato un breve comunicato per aggiornare gli utenti sui numerosi problemi riscontrati nelle ultime ore:

We’re aware of a problem with Gmail affecting a number of users. This problem occurred at approximately 1.30AM Pacific Time. We’re working hard to resolve this problem and will post updates as we have them. We apologize for any inconvenience that this has caused.