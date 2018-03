Katana III di Scythe: raffreddamento per tutti i gusti

Daniele Angellotti,

Poco a ridosso della presentazione del dissipatore KillerWhale, Scythe propone un nuovo sistema di raffreddamento denominato Katana III.

Si tratta di un dissipatore in alluminio lamellare con inclinazione di 45 gradi per raggiungere meglio anche i mosfet della sezione di alimentazione sulla mainboard. Nei confronti del dissipatore convergono sei heatpipe in rame.

Il Katana III misura 143 x 108 x 94 mm per un peso di poco inferiore ai 500 grammi. È abbinato ad una ventola tradizionale da 92 mm in grado di lavorare ad una velocità di rotazione compresa tra i 300 e i 2.500 rpm, secondo la situazione termica attuale.

Dal punto di vista della compatibilità, questo modello può essere associato a processori Intel iCore 7 e AMD Phenom. Più propriamente è garantita la compatibilità con i chipset Intel 478, 775, 1366 e AMD 754, 939, 940 e AM2. Non sono al momento note ulteriori informazioni su prezzo e disponibilità.