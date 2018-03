Canon Digital IXUS 100 IS, fotocamera con spessore inferiore ai 2 cm

Andrea Proietti,

Canon è particolarmente prolifica quest’anno: insieme ad alcuni nuovi modelli della gamma PowerShot ha introdotto al grande pubblico una nuova componente della linea Digital IXUS, la 100 IS, contraddistinta dal design ultrasottile con spessore di appena 18,4 millimetri.

La Digital IXUS 100 IS è dotata di sensore di 12,1 Megapixel, obiettivo con zoom ottico 3X ed è supportata dal processore DIGIC 4, che offre all’utente la possibilità di avvalersi di diverse tecnologie di ultima generazione: Motion Detection per evitare gli scatti mossi, i-Contrast per schiarire le zone d’ombra senza mandare in sovraesposizione le parti corrette, Face Detection per il riconoscimento dei volti e Blink Detection per evitare gli occhi chiusi.

È in grado di realizzare video ad alta definizione ad una risoluzione di 1280×720 pixel e a 30 fps con compressione H.264; i filmati realizzati possono in seconda battuta essere riprodotti su un televisore HD attraverso l’uscita HDMI.

Il display della macchina è un LCD PureColor II da 2,5″ e può essere regolato con 5 livelli di luminosità; le schede di memoria supportate comprendono SD, SDHC, MMC, MMC+, HC MMC+.

La Canon Digital IXUS 100 IS sarà disponibile da marzo 2009 nelle varianti di colore argento, oro, nero e rosso.