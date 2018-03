MacBook, prima il fumo e poi l’esplosione

Giacomo Dotta,

Quando l’immagine vale più di mille parole: una scrivania, un MacBook, il fumo. Una macchia nera sul piano bianco è il segno inequivocabile: il MacBook è letteralmente esploso. Il reportage è del The Inquirer e testimonia i danni causati dall’esplosione della macchina in una azienda di Londra che ha voluto rimanere anonima. «Scintille» e «fiamme alte sei piedi» (circa 2 metri): è questa la descrizione che vien data della scena accaduta nell’ufficio.

Il tutto sarebbe iniziato con un forte fumo fuoriuscito dal case nella zona ove è allocata la batteria. Secondo le testimonianze, tutti i dipendenti sarebbero stati fatti uscire dall’ufficio per evitare di rimanere a contatto con un fumo potenzialmente tossico. Nel momento in cui il titolare si è avvicinato al MacBook per azionare l’estintore, è avvenuta l’esplosione. Secondo quanto spiegato a The Inquirer, il MacBook avrebbe circa 3-4 anni d’età e v’è la possibilità che il dispositivo fosse compreso in una vecchia campagna di recall dovuta ad un difetto delle batterie.

Di storie simili se ne sono ormai sentite molte, coinvolgendo ogni sorta di laptop e cellulare. In passato si è già arrivati anche a sentenze Webnews per il risarcimento dei danni causati.