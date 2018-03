La demo di Wheelman disponibile su Xbox Live

Cristiano Ghidotti,

Vin Diesel sta per fare il suo ritorno nel mondo dei videogame con Wheelman, titolo d’azione in arrivo su Xbox 360 e PlayStation 3 il prossimo 27 marzo.

Ad anticiparne l’uscita, le demo che permetteranno di assaggiarne in anteprima il gameplay. Quella per la console di casa Microsoft è già disponibile per il download attraverso il servizio Xbox Live (al momento in esclusiva per gli abbonati Gold), mentre per quanto riguarda gli utenti della piattaforma Sony, l’attesa durerà fino a giovedì 12 marzo.