Safari 4 Beta in italiano

Vito Pietrafesa,

Safari 4, in versione beta pubblica, è stato lanciato da meno di quindici giorni, eppure ha già riscosso un notevole successo, se non altro in quanto a numero di copie scaricate.

Ciononostante, qualcuno in Italia potrebbe essere ancora trattenuto dal provare le meraviglie della nuova versione, dato che questa è disponibile esclusivamente in lingua inglese.

L’installazione della lingua italiana è stata resa possibile, in via ufficiosa, da un gruppo di utenti Mac italiani, che hanno pensato bene di realizzare una semplice patch che permette di localizzare, in lingua italiana appunto, il nostro browser preferito.

Il primo passo consiste nello scaricare la patch, che troverete su genxyz.altervista.org; quindi estraete l’archivio zip e avrete a disposizione un cartella “English.lproj”.

A questo punto, seguendo le indicazioni che attualmente popolano la rete, arriverete ad avere Safari esclusivamente in lingua italiana; io vi propongo di seguire le indicazioni di Fragrua, dal forum de iMaccanici, per avere a disposizione un browser bilingue:

Rinominare la cartella “English.lproj” in “Italian.lproj”; aprire la cartella Applicazione e selezionare Safari; aprire la finestra informazioni (mela+i); nella sezione lingua utilizzare il tasto + per aggiungere la nuova lingua, indicando la posizione della cartella “Italian.lproj”.

Fatto: ora potete navigare con Safari 4 bilingue. Vi consiglio di conservare il file della lingua scaricato poiché se dovesse essere rilasciato un aggiornamento per Safari, prima della release definitiva, è probabile che dobbiate riapplicare la patch.