Bluetooth e NFC, tecnologie wireless per l’e-health

Antonio Della Selva,

La californiana Green Hills Software Inc e la tedesca Stollmann E+V GmbH (azienda che lavora soprattutto su protocolli di comunicazione) stanno lavorando a delle soluzioni che integrino tecnologia Bluetooth e Near Field Communication (NFC).

Il primo risultato della collaborazione è stato il supporto a dispositivi che usano tecnologia NFC per l’accesso sicuro contactless, come nelle applicazioni di pagamento mobili. Tuttora, la collaborazione sta lavorando a dei dispositivi sanitari (Health Device Profile – HDP) che usano Bluetooth, per il sistema operativo Real Time INTEGRITY, della Green Hills.

In linea con i dettami del Bluetooth Special Interest Group (SIG), il profilo di periferiche mediche Bluetooth è stato sviluppato affinché possa garantire ai dispositivi sanitari, usati in campo medico e per applicazioni fitness, la possibilità di trasferire i dati tra loro in modo sicuro e ben definito, in maniera wireless.

Ricordiamo che la sanità e il mercato dei dispositivi sanitari, si avvalgono sempre più della tecnologia wireless per collegare le diverse apparecchiature. La maggior parte dei collegamenti avviene tra un dispositivo di elaborazione, per esempio una stazione sanitaria domestica, un dispositivo di telemedicina o semplicemente un computer, e i dispositivi portatili, quali possono essere i sensori di monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa o del livello di glucosio. In tal modo la trasmissione dei dati può aver luogo in modo trasparente per l’utente, senza richiedere alcun intervento fisico.