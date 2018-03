Firefox 3.5 vs Firefox 3.0.x

beren75,

Christopher Blizzard, “Director of Evangelism” alla Mozilla Foundation, ci fa capire con un rapidissimo filmato quali saranno i vantaggi che, in termini di prestazioni, si avranno con Firefox 3.5. Come? Semplice, basta confrontare cosa accade con Firefox 3.0.x e con Firefox 3.5 se si esegue un test Javascript per la manipolazione delle immagini.

Firefox 3.5, atteso nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni, si confermerà estremamente veloce. Il suo sviluppo, che ha richiesto più di un anno di lavoro, porterà con se tante buone novità tra cui spiccano: un interprete Javascript più veloce, il supporto agli elementi multimediali di HTML5 e la funzionalità di Private Browsing, che consentirà la navigazione anonima senza lasciare tracce sul PC.