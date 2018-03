I funerali di Michael Jackson in streaming sul Web

Giuseppe Cutrone,

I funerali di Michael Jackson si svolgeranno, probabilmente, il prossimo giovedì 7 luglio alle ore 10 allo Staples Center di Los Angeles e, secondo quanto dichiarato da alcuni responsabili dell’organizzazione, saranno moltissimi i mezzi di comunicazione collegati.

Di certo saranno collegate tutte le principali emittenti TV mondiali, sia quelle all-news che quelle generaliste, ma pare che anche il Web farà la sua parte garantendo la diretta streaming della cerimonia funebre in tutto il mondo.

Secondo quanto riferito, dato che si prevede un afflusso enorme dei fan di Jacko, dovrebbero essere messi a disposizione dei fan diversi maxi-schermi nelle strade vicine il luogo della cerimonia.

Per quanto riguarda la diretta in streaming invece, nonostante non sia stato detto nulla in via ufficiale, anche lo stesso Hulu ha preparato un’apposita pagina dedicata esclusivamente al live della cerimonia.

Pertanto è assai probabile che diversi siti garantiranno la diretta, vista l’importanza di un artista così conosciuto e amato da milioni di fans, è infatti proprio il Web l’unico mezzo in grado di unire tutti questi appassionati.