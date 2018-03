Funerali di Michael Jackson: le dirette Web per seguire la commemorazione

Giuseppe Cutrone,

I funerali di Michael Jackson non potevano non essere un evento di grandissima importanza a livello mondiale, tanto da meritare un’attenzione elevata su tutti i principali media, televisivi e non, del mondo, che dedicheranno parte della loro programmazione collegandosi con lo Staples Center di Los Angeles, dove dalle 19 ora italiana avrà inizio la cerimonia.

In Italia, la commemorazione di Jacko sarà visibile su Italia 1, che dalle 19 partirà con una lunga diretta dal titolo “Addio Michael” (condotta da Giorgio Mulè, il direttore di Studio Aperto), ma seguiranno l’evento in diretta anche SkyTG24 (disponibile in streaming gratuito sul sito ufficiale) e MTV Gold (canale a pagamento del pacchetto Sky), anch’esso con streaming disponibile sul sito MTV.it.

Anche sul Web le possibilità di seguire la cerimonia sono varie, lo streaming video sarà garantito anche da Repubblica TV oltre che da tutte le principali emittenti americane, con la CNN che ha dedicato un’apposita sezione all’evento.

Allo stesso modo saranno disponibili i live sul sito della CBS News, ABC News, e FoxNews.