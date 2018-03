Firefox 3.6 beta 1, il primo passo su Windows 7

Giacomo Dotta,

Firefox è il primo browser al di fuori dell’area Microsoft a muovere un primo passo verso Windows 7. Quello che Apple, Google e Opera Software non hanno fatto per i propri browser, infatti, Mozilla l’ha voluto implementare invece in Firefox: la prossima versione sarà pienamente compatibile con tutte le novità che Windows 7 introduce sul desktop, fruendo appieno delle opportunità fornite da un sistema operativo destinato a giungere presto tra le mani di milioni di persone.

Dopo i primi esperimenti in Alpha test, la nuova versione (sviluppata sulla pre-release di Gecko 1.9.2) è giunta ora alla prima beta ufficiale che gli utenti possono scaricare e provare, magari poprio su quel Windows 7 che nel frattempo è giunto sul mercato. L’installer porta sul desktop Firefox 3.6 beta 1 (alias “Namoroka“), una versione che avrebbe dovuto essere proposta fin dal 22 Ottobre scorso (quando Windows 7 è stato ufficialmente presentato) prima che alcuni problemi dell’ultimo minuto consigliassero un rinvio del rilascio. Nel weekend, infine, Firefox 3.6 ha visto la luce.

La prima grande novità è nell’integrazione del browser con il nuovo sistema operativo soprattutto dal punto di vista dell’interfaccia e della nuova taskbar (fondamentale novità che windows 7 propone ai propri utenti). Mozilla, inoltre, promette performance migliorate in quanto a tempo di avvio del browser ed esecuzione di codice JavaScript da parte del motore TraceMonkey. Garantito, inoltre, il supporto alle nuove tecnologie CSS, DOM e HTML5. Integrata, infine, una funzionalità già ampiamente esplicata ed utile a coadiuvare gli utenti nella verifica degli aggiornamenti sui plugin installati sul sistema.

La lista completa delle novità della nuova release, ivi compresi gli aggiornamenti di sicurezza previsti, è disponibile online. Mozilla porta la beta a disposizione di tutti con una copertura immediata su 50 linguaggi differenti ed installer disponibili per piattaforme Windows, Mac e Linux: