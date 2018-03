Imaging Source presenta nuove fotocamere astronomiche

Giuseppe Cutrone,

Arrivano da Imaging Source, un produttore di hardware e software fotografico per l’industria, la nuova serie di fotocamere astronomiche promettenti ottime prestazioni a fronte di prezzi tutto sommato bassi.

Le nuove arrivate consentono infatti la ripresa di foto nitide e con livelli di rumore contenuti anche in presenza di condizioni di luce scarse, ovvero presentandosi come particolarmente adatte per immortalare un cielo stellato o altri corpi celesti, cioè per un tipo di impiego molto gradito a chi ama l’astronomia anche solo per passatempo.

Le fotocamere di Imaging Source sono inoltre dotate di un apposito cavalletto che ne rende più agevole l’uso, oltre a fornire un connettore Gigabit Ethernet. Le specifiche tecniche prevedono invece un sensore CCD prodotto da Sony che possiede una frequenza massima di 60 fps e tempo di esposizione di 60 minuti.

Tra i modelli disponibili si potrà optare per le versioni con filtro a infrarossi e quelle senza, scegliendo inoltre tra tre risoluzioni: 640×480, 1024×768 e 1280×960.

Le fotocamere sono in vendita in tutto il mondo ad un prezzo tutt’altro che “astronomico”: il listino partirà infatti da 290 euro.