Firefox Home sottoposto all’App Store: a quando l’approvazione di Apple?

Matteo Campofiorito,

Mozilla ha comunicato di aver sottoposto Firefox Home all’App Store.

Dopo Opera Mini anche Firefox si prepara ad approdare su iPhone ma in un modo tutto suo. Firefox Home non sarà un browser vero e proprio ma uno strumento utilissimo per poter sincronizzare segnalibri e cronologia con le versioni di Firefox installate sul proprio PC o Mac.

Sfruttando l’estensione Firefox Sync (ex Weave Sync), che verrà integrata nel prossimo Firefox 4, Firefox Home consentirà di avere sempre a portata di iPhone la cronologia delle proprie navigazioni, i tab aperti, i segnalibri.

I siti potranno essere navigati direttamente utilizzando Firefox Home oppure appoggiandosi alla versione mobile di Safari presente su tutti gli iPhone.

Adesso non resta che aspettare per vedere quali saranno i tempi di approvazione di Firefox Home da parte di Apple. Per l’approvazione di Opera Mini, Cupertino impiegò quasi due due mesi, secondo voi quanto tempo ci vorrà prima di vedere Firefox Home su App Store?