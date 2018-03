Motorola Droid X 2: display qHD e CPU dual core

Cristiano Ghidotti,

Si è parlato nel mese di febbraio di un nuovo smartphone Motorola basato su sistema operativo Android. Motorola Droid X 2, questo il nome per intero del dispositivo, si era presentato con alcune specifiche tecniche trafugate in Rete e mai confermate in via ufficiale. L’azienda statunitense continua tacere in merito alle caratteristiche del telefono, ma sia il sito della società che le pagine del portale Verizon in mattinata hanno lasciato trapelare qualche dettaglio.

Nella sezione dedicata all’assistenza Motorola ha fatto la sua comparsa la scheda tecnica del device (ora offline), che conferma la presenza dell’ampio display qHD da 4,3 pollici e della CPU Tegra 2 dual core da 1 GHz. Nonostante i gestori dei due siti siano prontamente corsi ai ripari, le specifiche del Motorola Droid X 2 sono comunque ancora consultabili nel file PDF che riporta la versione digitale del manuale d’utilizzo.

Dopo una lunga serie di rumor e voci di corridoio mai commentate, Motorola Droid X 2 sembra dunque sempre più vicino alla presentazione ufficiale. Le altre specifiche tecniche delle quali fino ad oggi si è discusso comprendono 512 MB di memoria RAM, moduli WiFi, Bluetooth e GPS, oltre ad Android 2.2 Froyo come sistema operativo, con tutta probabilità aggiornabile alle versioni più recenti della piattaforma.