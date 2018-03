SOS Tariffe: come scegliere il miglior abbonamento ADSL business

Filippo Vendrame,

Scegliere un abbonamento a un provider per la propria linea ADSL non è certamente cosa facile, ancora meno se la linea a banda larga dovrà servire un ufficio o una piccola azienda. Tra le moltitudine di offerte che ogni giorno variano e si moltiplicano c’è il rischio di perdere davvero la testa. Tra tariffe differenziate, offerte all inclusive, promozioni, codicilli e penali, anche l’utente più paziente può mandare a quel paese tutto e tutti. Effettivamente c’è poco ordine tra le offerte e chi non possiede specifiche competenze rischia di scegliere male per poi pentirsene poco dopo.

Cosa fare dunque? In soccorso agli indecisi o a chi non sa come orientarsi in questo mercato, arriva l’interessante servizio offerto da SOS Tariffe che permette di effettuare una veloce e pratica comparativa tra le offerte dei gestori per quanto riguarda gli abbonamenti ADSL sia per i clienti privati che per l’utenza business.

Il servizio, grazie a una serie di filtri impostabili, ci fornirà una panoramica delle offerte che più si adattano alle nostre esigenze e in più ci segnalerà eventuali promozioni in corso. Il tutto davvero utile per tentare di fare un po’ di ordine nel caotico mercato italiano della banda larga.

Servizio di comparazione che potrebbe risultare ancora più interessante per gli utenti business che devono prestare più attenzione alla loro scelta. Per loro SOS Tariffe offre un tool di comparazione dedicato con filtri specifici e l’introduzione anche delle offerte su tecnologia HDSL.