Acer Iconia Tab A700, tablet quad-core al CES 2012

Giovanni Ferlazzo,

Acer Iconia Tab A700 è il nuovo potente tablet Android del colosso taiwanese, presentato oggi dall’azienda durante la conferenza organizzata in occasione del CES 2012, in corso a Las Vegas. Dotato di processore quad-core Tegra 3 da 1,3 GHz e sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich, il dispositivo si mostra già come il nuovo top della gamma della linea di tablet Acer.

Acer Iconia Tab A700 presenta un display da 10 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), supporto Bluetooth, uno slot per memory card microSD e una porta HDMI. Il software, come detto, vede prima di tutto l’installazione di Android 4.0 Ice Cream Sandwich già al lancio, accompagnato da una serie di programmi personalizzati dell’azienda come Acer Ring, un menu circolare dal quale sarà possibile accedere alle varie applicazioni attraverso la schermata di sblocco.

Secondo le prime impressioni da parte della stampa specializzata straniera, nonostante le dimensioni (9,8 mm di spessore, non proprio il più sottile sul mercato), Acer Iconia Tab A700 si è mostrato essere molto leggero, garantendo dunque un utilizzo comodo che non dovrebbe stancare l’utente anche dopo diverse ore.

Non ci sono al momento dettagli in merito al prezzo di commercializzazione, ma la data di lancio del tablet è fissata per il secondo quarto del 2012, dunque in un periodo compreso tra aprile e giugno. In allegato, una galleria di immagini realizzate dalla redazione del portale The Verge.