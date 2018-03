Elio e le Storie Tese live per il Galaxy Nexus

Cristiano Ghidotti,

Particolare iniziativa organizzata da Google per promuovere lo smartphone Samsung Galaxy Nexus, commercializzato da poche settimane anche nel nostro paese con sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Questa sera, alle ore 21.00, collegandosi al sito Inizia con un Sorriso sarà possibile assistere al concerto della band Elio e le Storie Tese.

Non si tratterà però della classica performance in streaming, bensì una sorta di live interattivo. Una volta saliti sul palco, Elio, Faso, Cesareo, Rocco Tanica (raffigurati nell’immagine di apertura) e il resto della band saranno inizialmente in ombra. Solamente inviando una fotografia del proprio sorriso i musicisti verranno illuminati uno ad uno e potranno così dare il via alla loro esibizione. Ecco dunque spiegato lo slogan “il primo concerto che si alimenta con i sorrisi del pubblico”.

Un’iniziativa di certo particolare e gradita da tutti i fan degli Elii, che ha come finalità la promozione del Galaxy Nexus e della funzionalità Face Unlock integrata offerta dalla quarta major release della piattaforma mobile, che proprio con un sorriso (o meglio, con il volto dell’utente) permette di sbloccare il telefono.