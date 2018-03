Nokia Symbian Belle disponibile dall’8 febbraio?

Floriana Giambarresi,

Symbian Belle, ribattezzato di recente Nokia Belle, dovrebbe essere disponibile sotto forma di aggiornamento software per i device di nuova generazione a partire da giorno 8 febbraio. È quanto rivelano i rumor dell’ultima ora, diffusi su Twitter ma ancora non confermati in via ufficiale dal colosso finlandese.

La notizie della disponibilità del nuovo Symbian, Belle, a partire dall’8 febbraio conferma le ipotesi delle settimane scorse relative a un rilascio ufficiale dell’update entro il mese in arrivo. Si tratterebbe di un aggiornamento corposo e per questo non rilasciato via OTA, ma piuttosto scaricabile tramite PC e i software Nokia. L’utente dovrebbe andarlo poi a installare tramite cavetto USB.

Nokia ha inoltre confermato via Twitter che sono disponibili per l’acquisto nuovi telefoni cellulari già dotati di Symbian Belle, ma ancora non è noto se la zona di rilascio comprenda sin da subito l’Europa o se dovrà essere necessario attendere ulteriore tempo prima di vederli anche nei negozi del Vecchio Continente. Nel frattempo, si ricorda che l’aggiornamento a Belle sarà disponibile, si spera dall’8 febbraio, per Nokia N8, Nokia C7, Nokia E7, Nokia C6-01 e gli altri telefoni cellulari dotati della precedente versione di Symbian e apporterà una serie di nuove funzionalità che arricchiranno l’esperienza all’utente.