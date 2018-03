HTC Sensation bianco con Android 4.0 ICS

Giovanni Ferlazzo,

Il produttore taiwanese ha annunciato la prossima commercializzazione della versione bianca dello smartphone HTC Sensation, il cui arrivo è previsto per l’1 marzo con in dotazione la più recente release del sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Una buona notizia anche per chi possiede già il terminale, dato che potrà sperare in un update a breve per mettere le mani sulle nuove funzionalità introdotte da ICS.

HTC Sensation integra un processore Snapdragon da 1,2 GHz, 768 MB di memoria RAM e un display da 4,3 pollici con risoluzione qHD (960×540 pixel), protetto dalla tecnologia Gorilla Glass. La scocca è caratterizzata da un telaio unibody in alluminio, con dimensioni pari a 126,1×65,4×11,3 mm e un peso complessivo che si attesta a 148 grammi.

Lo smartphone offre anche una fotocamera da 8 megapixel posteriore, capace di registrare filmati in alta definizione, oltre a un secondo obiettivo frontale VGA adibito alle videochiamate. La connettività viene invece garantita dai moduli HSPA+, Wifi 802.11 b/g/n e Bluetooth. Non ci sono ancora informazioni ufficiali circa il prezzo del nuovo HTC Sensation in veste bianca, ma dovrebbe essere in linea con il modello precedente.