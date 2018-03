Android 4.0 Ice Cream Sandwich raggiunge l’1%

Cristiano Ghidotti,

Android 4.0 Ice Cream Sandwich è installato sull’1% dei dispositivi equipaggiati con il sistema operativo mobile di Google. È quanto emerge dalle statistiche rilasciate dal team Android Developers, che ogni mese aggiorna gli sviluppatori sulla distribuzione delle diverse versioni della piattaforma. Un discreto balzo in avanti rispetto allo 0,6% di inizio gennaio, merito della maggiore diffusione di smartphone e tablet con preinstallato ICS e degli aggiornamenti che pian piano stanno raggiungendo i device.

Cresce anche Gingerbread, che passa dal 55,5% al 58,6% (solo lo 0,5% è rimasto alle release dalla 2.3 alla 2.3.2, mentre il resto utilizza dalla 2.3.3 alla 2.3.7), mentre scende in picchiata Android 2.2 Froyo, con un calo dal 30,4% al 27,8%. Segno ovviamente negativo per la più datata 2.1 Eclair, dall’8,5% al 7,6%, e per 1.6 Donut, dall’1,1% all’1%, proprio come Ice Cream Sandwich. Resiste invece stoicamente quello 0,6% di utenza Android ancora legato al sistema operativo 1.5 Cupcake. Sul fronte tablet sale in maniera quasi impercettibile Honeycomb, dal 3,3% al 3,4% (0,1% per la 3.0, 1,4% per la 3.1 e 1,9% per la 3.2).

Tornando a focalizzare l’attenzione sulla release più recente, il punto percentuale guadagnato da Android 4.0 ICS è da suddividere tra lo 0,3% delle versioni 4.0-4.0.2 e lo 0,7% della 4.0.3. Va specificato che i dati sono stati raccolti analizzando i dispositivi che hanno effettuato accesso all’Android Market in un periodo complessivo di due settimane terminato mercoledì 1 febbraio. Nel mese di marzo, quasi certamente, la fetta di utenti che utilizzano Ice Cream Sandwich sarà molto più consistente.