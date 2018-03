Microsoft, 9 patch per San Valentino

Giacomo Dotta,

Microsoft annuncia nella propria “Microsoft Security Bulletin Advance Notification for February 2012” che, nel giorno di San Valentino, regalerà agli innamorati della tecnologia di Redmond nove patch da installare per correggere un totale di 21 vulnerabilità scoperte in vari software del gruppo.

Quattro le patch critiche pronte alla distribuzione, cinque quelle importanti. Le patch di maggior rilevanza sono relative a Microsoft Windows, .NET Framework ed Internet Explorer: quest’ultima sarà con ogni probabilità un correttivo comprensivo di più bug, strategia che più volte il gruppo ha reiterato in relazione alle politiche di aggiornamento del proprio browser.

Non sono disponibili dettagli ulteriori: l’annuncio è dedicato soprattutto agli amministratori di sistema, consentendo a questi ultimi di pianificare i lavori in anticipo senza tuttavia diramare notizie che possano favorire la ricerca di malintenzionati pronti a sfruttare i bug per pericolosi exploit.

Nel mese di gennaio le patch distribuite furono 7, una delle quali critica e sei importanti. Con l’aggiornamento del 14 febbraio (secondo martedì del mese, come da tradizione) il totale giungerà a 5 patch critiche, circa la metà rispetto all’anno precedente.