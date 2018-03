eBay avvisa: il maltempo ritarda le consegne

Giacomo Dotta,

«Informiamo la Community che le condizioni metereologiche particolarmente avverse in Italia potrebbero provocare ritardi nelle consegne nei prossimi giorni»: chi avesse acquistato o inviato beni tramite Corriere Espresso nei giorni scorsi ha sicuramente già ben presente il problema, mentre chi si appresta ad acquistare in queste ore dovrà tenere in stretta considerazione quanto il gruppo va ricordando: a causa del maltempo che perdura su gran parte dell’Italia, i tempi delle consegne non possono essere garantiti e si sta facendo di tutto per assicurare piena continuità nelle operazioni.

eBay è al lavoro ormai da settimane sul problema, fin da quando lo sciopero degli autotrasportatori aveva anticipato quello che è oggi un blocco invece causato dal meteo: strade ferme, vettori ai box, pacchi nei magazzini. «Abbiamo contattato alcuni corrieri che ci hanno assicurato che stanno facendo del loro meglio per garantire la consegna della merce. Per informazioni più precise, contatta direttamente il corriere che utilizzi».

eBay chiede inoltre collaborazione anche per evitare che in questa situazione di disagio si dispensino feedback negativi ad incolpevoli venditori, i quali si trovano a fare i conti con l’impossibilità di recapitare la merce a causa di vie di comunicazione messe a dura prova dalle nevicate prima e dal gelo poi. In particolare eBay spiega di voler intraprendere i seguenti provvedimenti:

ricorderemo agli acquirenti che le consegne potrebbero subire dei ritardi a causa delle cattive condizioni meteorologiche;

esamineremo e rimuoveremo il Feedback e le valutazioni dettagliate del venditore basse se i venditori ritengono di essere stati penalizzati ingiustamente e possono fornire delle prove a sostegno di quanto affermato;

terremo sotto controllo le valutazioni dettagliate del venditore e prenderemo provvedimenti correttivi nel caso in cui il numero di valutazioni basse relative ai tempi di spedizione aumenti in modo anomalo per tutti i venditori.

«Consigliamo agli acquirenti che vivono nelle zone colpite dal maltempo o che aspettano consegne da queste zone di contattare il venditore telefonicamente o tramite email. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio durante questo periodo». Le previsioni del meteo suggeriscono possibili rasserenamenti e quindi un possibile sblocco della situazione fin dalle prossime ore.