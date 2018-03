Facebook: nuovo pulsante “Aggiungi alla mappa”

Giuseppe Cutrone,

Da qualche giorno i fan più attenti di Facebook avranno notato l’ultima novità presente sul social network, cioè un pulsante “Aggiungi alla mappa” posizionato in alto a destra sulle pagine geolocalizzate, quelle, per capirci, in cui sono stati inseriti indirizzo e altre informazioni come riferimenti per il luogo in cui ci si trova.

Il nuovo strumento “Aggiungi alla mappa” di appoggia alle mappe di Bing, il motore di ricerca di Microsoft che offre anche un servizio di mapping online in concorrenza con il rivale Google Maps. Il pulsante consente agli iscritti su Facebook di monitorare e conservare i percorsi virtuali di tutti i luoghi visitati, estendendo peraltro l’interazione all’aggiunta di informazioni come date e nomi dei contatti con cui eventualmente quei posti sono stati visti, ovviamente immergendo l’esperienza nel più puro spirito social che contraddistingue i network di questo tipo.

I risultati ottenuti sono poi aggiunti alla Timeline personale, che diventa sempre più una sorta di album dei ricordi in cui si possono fissare date, orari e luoghi dei viaggi fatti, tutti dati da condividere con i contatti sul profilo di ogni utente del sito. Un’altra novità dunque che va aggiungersi a quelle presentate negli ultimi mesi, in occasione del lancio del nuovo diario e di applicazioni per la Open Graph.