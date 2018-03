Marco Grigis,

iPad 3 potrebbe non avere soltanto un Display Retina dalle qualità visive magnifiche, ma anche un touchscreen con feedback tattile. È quanto rivelano alcuni rumor dell’ultima ora, a pochissimo dalla presentazione ufficiale del tablet questa sera in quel di San Francisco.

A sollevare questa ipotesi è Carolina Milanesi, un’analista di Gartner interrogata dal The Guardian. Il presupposto parte dall’invito che Apple ha inviato alla stampa: storicamente, nessuna frase di annuncio è lasciata al caso. Così come l’evento “Let’s talk iPhone” si è concentrato sull’assistente vocale Siri, il nuovo invito non può che fare riferimento a Retina Display e a qualche innovazione nel touchscreen.

La novità multitouch di iPad 3 sarebbe l’introduzione di un feedback tattile, ovvero di un sistema che riproduce anche su schermo piatto la sensazione di premere un pulsante fisico o di agire su leve e barre di scorrimento reali. La tecnologia già esisterebbe e sarebbe stata sviluppata da Senseg, una startup finlandese, con il sistema E-Sense. Questa l’opinione del The Guardian, anche se per la Milanesi è invece più probabile qualche forma di interazione touch con il retro del dispositivo, forse un’area su cui agire per delle gesture di velocizzazione del sistema.

La tecnologia di Senseg è tanto semplice quanto geniale. Oltre allo strato di normali pixel luminosi, quelli utili a ricreare l’immagine, il vetro dello schermo è ricoperto di “tixels“. Si tratta di impercettibili elementi capaci di creare piccoli campi elettrici che, a contatto con le dita, rimandano la simulazione della sensazione di pressione, di spostamento, resistenza o scorrimento. Non è dato effettivamente sapere se il feedback tattile sarà davvero inglobato in iPad HD, considerato come schermi e vetri emersi in Rete non ne han fatto menzione. Ma con la Mela mai dire mai.