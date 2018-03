Assassin’s Creed 3 sarà perfetto anche per i nuovi giocatori

Giovanni Racca,

Il responsabile di Ubisoft per il Regno Unito, Rob Cooper, ha spiegato che Assassin’s Creed 3 sarà il gioco perfetto anche per chi non si è mai cimentato con gli altri episodi, ma si avvicina per la prima volta alla serie. A quanto pare, per calarsi nella trama non occorrerà conoscere i retroscena di tutto ciò che è avvenuto in precedenza, in quanto la storia sarà autoconclusiva e senza rimandi al passato, che potrebbero risultare incomprensibili ai nuovi giocatori.

“Questa è la grande occasione per tutti giocatori che vogliono unirsi all’avventura”, ha commentato entusiasticamente Cooper. “Ubisoft vuole portare il maggior numero di giocatori possibile nell’universo di Assassin’s Creed. Con il terzo episodio, che sarà il più grande ed il più ambizioso progetto mai realizzato nella storia di Ubisoft, crediamo che il franchise si espanderà ancor di più”, ha poi consluso.

Assassin’s Creed 3, che è stato annunciato solo pochi giorni fa insieme a una serie di dettagli su trama, personaggi e ambientazione, uscirà il prossimo 31 ottobre per Xbox 360, PlayStation 3 e PC.