Cristiano Ghidotti,

Assassin’s Creed Recollection, videogioco sviluppato da Ubisoft e disponibile dal mese scorso in versione iPad, debutta oggi anche per iPhone (e iPod touch), ancora una volta in download gratuito dalle pagine dell’App Store.

Come già visto in passato, si tratta di un titolo basato sulle dinamiche tipiche dei giochi da tavolo, in cui si è chiamati a gestire al meglio il proprio mazzo di carte per fronteggiare i nemici in vere e proprie battaglie in tempo reale. Ovviamente, le ambientazioni e i personaggi raffigurati sono quelli già visti nella celebre serie videoludica Assassin’s Creed, il cui terzo capitolo è stato annunciato ufficialmente nei giorni scorsi dalla software house.

Con il rilascio odierno Ubisoft ha dunque deciso di distribuire Assassin’s Creed Recollection in modo del tutto gratuito per chi possiede un dispositivo portatile Apple (su iPad era venduto a 2,39 euro), favorendone così la diffusione fra l’utenza iOS. Inoltre, sono stati introdotti alcuni contenuti del tutto inediti, oltre a un sistema per la sincronizzazione utile per la gestione dei salvataggi.

Il gameplay di Assassin’s Creed Recollection consente di affrontare ben venti missioni nella campagna single player, per una longevità complessiva stimata di circa dieci ore, arricchite dalla modalità multiplayer e dall’integrazione con Game Center. Il titolo è dunque compatibile con iPad, iPad 2 e con il nuovo iPad, oltre ad iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S e iPod touch di terza e quarta generazione. Prevista la possibilità, per chi lo desidera, di acquistare potenziamenti mediante pagamenti con microtransizioni in-app.