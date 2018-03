iPhone 5 a fine anno con 4G?

Giovanni Ferlazzo,

iPhone 5 arriverà entro la fine di quest’anno con un display da 3,5 pollici e supporto alle reti 4G/LTE. L’ultima indiscrezione sulla sesta generazione del melafonino è arrivata nel pomeriggio di venerdì dal portale iMore, andando a smentire le ultime voci che assicuravano la presenza di un Retina display da 4,6 pollici. Rumor quest’ultimi che avevano in realtà raccolto lo scetticismo da parte degli esperti, soprattutto perché un iPhone dal display così grande metterebbe in difficoltà i developer abituati a realizzare app e giochi per uno schermo da 3,5 pollici.

iMore non esclude comunque che Apple possa decidere di installare un pannello leggermente più grande di quello attuale, forse anche per rispondere alla concorrenza, che si sta muovendo in maniera decisa in questo senso. iPhone 5 dovrebbe supportare anche le velocissime reti mobile 4G/LTE: notizia oggettivamente non sorprendente considerato che Cupertino sta già supportando per la prima volta questa tecnologia con il nuovo iPad.

La stessa fonte sostenne peraltro nel mese di febbraio che Apple starebbe pensando di sostituire l’attuale connettore dock da 30 pin visto su iPhone, iPod e iPad con una soluzione sostanzialmente più piccola studiata per risparmiare spazio nella costruzione del nuovo melafonino.

La presentazione di iPhone 5 dovrebbe avvenire nel mese di ottobre, esattamente un anno dopo rispetto il reveal di iPhone 4S, che sorprese stampa e appassionati già pronti ad accogliere l’edizione numero cinque dello smartphone Apple. La data di uscita si collocherebbe dunque tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, a meno che l’azienda non decida di anticipare la propria mossa.