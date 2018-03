Assassin’s Creed 3, confermate tre edizioni speciali

Floriana Giambarresi,

Dopo le immagini trapelate ieri in anteprima, Ubisoft ha confermato ufficialmente l’arrivo di tre edizioni speciali per Assassin’s Creed 3: sono denominate Freedom Edition, Join or Die Edition e Special Edition, e saranno disponibili su PlayStation 3, Xbox 360 e PC in concomitanza al debutto del nuovo gioco, ovvero il 31 ottobre.

La Freedom Edition di Assassin’s Creed 3 conterrà moltissimi contenuti aggiuntivi, tutti elencati nel dettaglio di seguito.

Il disco di gioco Assassin’s Creed 3;

una statuetta di Connor alta 24 cm e curata in ogni minimo dettaglio;

una speciale confezione in metallo disegnata dal celebre illustratore di fumetti Alex Ross;

il diario di George Washington con tutte le verità e i segreti su Assassini e Templari durante la rivoluzione americana;

una litografia esclusiva;

due missioni aggiuntive per la modalità giocatore singolo: Antiche Rovine Maya e Spettro Guerriero;

un pacchetto di nuovi contenuti per il multiplayer (Cecchino), un nuovo personaggio (il cecchino), una reliquia, un emblema, un’immagine speciale e il titolo di “Buffone”.

La Join or Die Edition di Assassin’s Creed 3 invece conterrà quanto segue.

il medaglione originale degli Assassini;

una missione aggiuntiva per la modalità giocatore singolo (Spettro Guerriero);

Vi sarà inoltre una Special Edition che include una confezione speciale, una copia di Assassin’s Creed 3 e una missione esclusiva per il comparto single player, denominata Un Pericoloso Segreto.