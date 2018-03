Assassin’s Creed 3: i bonus per il pre-ordine di GameStop

Floriana Giambarresi,

Assassin’s Creed 3 offrirà agli utenti tedeschi che ne prenoteranno una copia da GameStop alcuni contenuti extra, ed è possibile che una simile iniziativa possa essere resa disponibile anche nel resto d’Europa.

I bonus per il pre-ordine di Assassin’s Creed 3 si vanno ad affiancare dunque ai bonus che è possibile ottenere con una delle tre edizioni per collezionisti svelate qualche giorno fa. Il gioco sarà disponibile da ottobre per PlayStation 3, Xbox 360 e PC e, secondo quanto è possibile vedere in base al listino di GameStop in Germania, saranno a disposizione i seguenti contenuti aggiuntivi.