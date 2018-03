Cristiano Ghidotti,

Sony Xperia S è senza dubbio tra gli smartphone Android più interessanti della stagione, sia per il particolare design adottato che per le caratteristiche e funzionalità offerte. Presentato in occasione dell’evento CES 2012, il terminale ha da poco raggiunto il mercato, ma non senza qualche intoppo: alcuni utenti hanno infatti lamentato evidenti problemi riguardanti il display.

Una questione che non appena giunta in Rete, ha subito attirato l’attenzione del produttore, intervenuto sul forum ufficiale nei giorni scorsi per chiarire la propria posizione e fornendo istruzioni a tutti i possessori del Sony Xperia S che dovessero notare il malfunzionamento.

Sony Mobile Communications ha identificato che il display di un numero esiguo di smartphone Xperia S potrebbe mostrare una leggera tinta gialla se esposto a temperature superiori ai 40° C. Si tratta di una possibilità limitata a poche unità e la causa di questo problema è già stata risolta. Ogni utente che nota una tinta gialla sullo schermo del proprio Xperia S è invitato a contattare il servizio clienti più vicino, in modo tale che Sony Mobile Communications possa risolvere il tutto senza alcuna spesa aggiuntiva.

Nelle due immagini di apertura è possibile notare nel dettaglio in cosa consiste il problema. In particolare, nello smartphone raffigurato a destra, è ben visibile la porzione inferiore del display che mostra una zona di colore completamente diverso da quello corretto. Un mezzo passo falso, dunque, per un dispositivo atteso come Xperia S, sul quale Sony è però intervenuta prontamente.