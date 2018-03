Groupalia: nuovo iPad a 569€

Filippo Vendrame,

Groupalia mette in offerta il nuovo iPad 16 GB a 569€. Il tablet PC di Apple, presente nell’offerta odierna, è quello dotato di modulo dati 3G e come noto offre anche l’incredibile display retina con risoluzione 2048×1536 pixel. La promozione è a tempo limitato e sebbene lo sconto totale non sia clamorso, è bene ricordare che Groupalia non addebiterà nessun costo per la spedizione. Una volta acquistato, il nuovo iPad arriverà a casa vostra entro 7 giorni dall’ordine, così è infatti riportato sulla pagina della promozione.

Groupalia inoltre, specifica che tutti gli acquisti verranno verificati telefonicamente attraverso il loro call center, relativamente alla congruità dei dati di pagamento forniti.

Per ulteriori dettagli sulle modalità d’acquisto, vi rimandiamo alla pagina dell’offerta di Groupalia.

Se quindi siete interessati ad acquistare a questo ottimo prezzo il nuovo iPad, affrettatevi, perché l’offerta odierna di Groupalia terminerà tra poche ore.