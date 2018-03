Luca Colantuoni,

La scorsa settimana Microsoft ha annunciato uno sconto sui prezzi di alcuni giochi Xbox Live per Windows Phone. L’offerta, iniziata in concomitanza al lancio del Nokia Lumia 900 negli Stati Uniti, riguarda sette titoli, tra cui il famoso Angry Birds, ora disponibili a 0,99 euro. Sabato l’azienda di Redmond ha comunicato che questi sconti sono permanenti.

Gli utenti di Windows Phone hanno spesso manifestato il loro disappunto sulla politica dei prezzi applicata da Microsoft. Molti giochi, disponibili anche sulle piattaforme concorrenti iOS e Android, sono venduti a prezzi maggiori sul Marketplace dedicato al sistema operativo mobile di Redmond.

Per attirare consumatori e sviluppatori l’azienda ha avviato un piano da 10 milioni di dollari con l’obiettivo di portare sul negozio digitale le 25 top apps e, allo stesso tempo, ridurre i prezzi per creare uno store per le masse. I nuovi prezzi dei sette giochi rientrano dunque in questa nuova strategia. Ecco l’elenco dei titoli offerti a 0,99 euro: