Giuseppe Cutrone,

Sky gratis sul digitale terrestre, con il meglio della programmazione della pay-TV satellitare, calcio e cinema compresi, disponibile a tutti gli spettatori, anche ai non abbonati. Il progetto si chiama “Free Pass” e vede protagonista Cielo, il canale gratuito lanciato qualche anno fa da News Corporation sul DTT e visibile in streaming anche sul Web.

Grazie a Free Pass sarà possibile seguire su Cielo il meglio dell’offerta SKY per l’intero week-end, accedendo a sport, cinema, documentari, concerti, cartoni animati e serie TV in prima visione.

La finestra in chiaro di SKY su Cielo partirà venerdì 20 e proseguirà sabato 21 e domenica 22. In questo lasso di tempo gli spettatori del digitale terrestre potranno seguire, tra le altre cose, le nuove puntate di Touch, la serie-evento che vede tra i protagonisti Kiefer Sutherland attualmente in programmazione su Fox, Homeland, The Walking Dead, Unforgettable e Pan Am.

Da SKY Cinema arriva invece Un Natale per due, la commedia on the road che vede protagonisti Alessandro Gassman ed Enrico Brignano, mentre per quanto riguarda lo sport saranno visibili in chiaro la finale dell’ATP di Montecarlo di tennis e la diretta del big match di Premier League tra Arsenal e Chelsea, mentre i fan della musica potranno gustarsi il concerto di Adele, una delle più apprezzate interpreti della scena musicale degli ultimi tempi.

Tra i documentari che Cielo trasmetterà gratuitamente ci saranno Megafabbriche, i Segreti del Vaticano e Ingegneria estrema, a cui si aggiungeranno i programmi di cucina come Jamie in 30′, Casa Alice e Colazione da Camilla. Per i bambini ci saranno invece i cartoni Ben 10, La casa di Topolino, Super Ninja, Phineas e Ferb e lo show Missione cuccioli dedicato agli amici a quattro zampe.

Con Free Pass SKY prova quindi a fare di Cielo una sorta di vetrina per la sua offerta a pagamento dopo che già qualche tempo fa il canale fu utilizzato per la trasmissione di alcuni incontri di calcio della Liga (la massima serie spagnola). L’obiettivo è ovviamente quello di far conoscere i contenuti normalmente visibili a pagamento e invogliare il pubblico ad abbonarsi, per un esperimento che, se darà i propri frutti, potrebbe essere ripetuto nuovamente in futuro.

Da notare infine che Cielo è ricevibile tramite il multiplex del gruppo “L’Espresso” nelle regioni già passate al digitale terrestre ed è sintonizzabile sul canale 26 della numerazione automatica, oltre che sul canale 126 di Sky. Nelle regioni come Sicilia, Puglia e Basilicata, dove non è stato ancora effettuato il passaggio al DTT, il canale è visibile solo parzialmente in alcune aree, per cui i residenti delle zone non coperte potranno seguire la programmazione in streaming collegandosi al sito ufficiale.