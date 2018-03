Floriana Giambarresi,

Nokia ha rilasciato su YouTube un video commerciale interamente girato con il Nokia 808 PureView, così da evidenziare le qualità della fotocamera con sensore da 41 megapixel integrata nel nuovo smartphone Nokia Belle.

Nello spot, visibile in fondo a questa notizia, vengono mostrate per la maggior parte del tempo delle sequenze delle fotografie scattate proprio con lo smartphone in questione, intervallate da qualche momento di video in alta risoluzione, con effetti, zoom, musica e ritmo che arricchiscono maggiormente il filmato targato Nokia.

Un audio potente e pulito e la possibilità di condividere in modo davvero semplice i contenuti sui principali social network completano il quadro delinato dal produttore finlandese, che mostra un dispositivo con cuore Nokia Belle dedicato agli appassionati di fotografia che pretendono dal proprio smartphone una qualità maggiore dagli altri prodotti simili.

Questo spot è particolare appunto perché è stato realizzato interamente con la fotocamera del Nokia 808 PureView, che dovrebbe essere capace di garantire ottimi risultati in ambito fotografico. Lo smartphone in questione dovrebbe debuttare in Italia da maggio e sarà disponibile nei negozi con un esborso economico di 599 euro. Di seguito il video commerciale appena condiviso da Nokia su YouTube, mentre sopra è disponibile una galleria di immagini di prova catturate in precedenza con la fotocamera del nuovo telefono cellulare Nokia, così da poter dare uno sguardo in anteprima alla qualità degli scatti che dovrebbe garantire questo prodotto.