Floriana Giambarresi,

Proseguono insistenti i rumor sulla Nikon D600, nuova reflex economica entry-level che il produttore nipponico dovrebbe annunciare ufficialmente nei prossimi mesi. Oltre alle prime specifiche tecniche condivise ieri sul Web, giungono in queste ore anche altre nuove informazioni su questo interessante prodotto.

In base a quanto diramato da Nikon Rumors, Nikon D600 dovrebbe essere annunciata prima del Photokina 2012, evento dedicato alla fotografia che avrà luogo nel mese di settembre. Il produttore dovrebbe togliere dunque i veli alla nuova DSLR entry-level in estate, mentre debutterebbe sul mercato qualche settimana dopo, a un prezzo che – si dice – sarà molto basso, ovvero di circa 1500 dollari.

Probabilmente la Nikon D600 non avrà un motore AF interno, il che significa che funzionerà solo con gli obiettivi AF-S, proprio come la Nikon D3200 e Nikon D5100; permetterà di registrare i video in alta risoluzione, e avrà forse in dotazione un sensore da 24 megapixel, prodotto da Sony ma modificato dagli ingegneri Nikon.

Si vocifera inoltre che, insieme alla Nikon D600, saranno annunciati alcuni obiettivi f/4 economici: ad esempio, Nikon ha recentemente depositato un brevetto per un 24-70mm f/3.5-4.5 full frame che sembra esser progettato per una reflex con un corpo più ristretto. Potrebbe pertanto essere proprio questo quello presentato in estate.

Non resta dunque che attendere per avere ulteriori informazioni a riguardo. Le indiscrezioni parlano inoltre di un’altra DSLR annunciata entro quest’anno, ma non è noto di quale modello Nikon possa trattarsi.