Filippo Vendrame,

Vodafone Italia ha comunicato di aver scelto la città di Ivrea come prima città servita dai propri servizi LTE, il cos’ detto 4G. La copertura della città avverrà utilizzando le frequenze da 1800 MHz, sfruttando una licenza sperimentale visto che attualmente questa frequenza è ancora dedicata alle reti GSM. In questo modo la città di Ivrea sarà presto coperta dai servizi a banda larga mobile di Vodafone su standard LTE che permetteranno di raggiungere i 100 Mbit in download e i 50 Mbit in upload.

A Ivrea, Vodafone Italia avrà dunque la possibilità di testare su vasta scala l’affidabilità della nuova rete LTE in vista del debutto nazionale previsto per fine anno.

Questo progetto rientra nel programma di Vodafone Italia per l’ammodernamento della propria rete. Il gestore di telefonia mobile, ha investito ben 1300 milioni di euro per conquistare le licenze utili per poter implementare la nuova rete 4G e poter dunque offrire a tutti i suoi clienti l’LTE.

Nel frattempo, Vodafone Italia sta anche lavorando all’implementazione della nuova tecnologia “Single RAN” che consiste nel potenziamento dell’attuale rete 2G/3G per essere così già pronti all’arrivo del 4G, riducendo così anche i consumi energetici.

Vodafone Italia è anche attiva nel progetto “1000 comuni”, su cui ha investito circa 1 miliardo di euro, che prevede di portare la banda larga mobile ogni giorno a un diverso comune italiano digital diviso.