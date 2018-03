Sacha Ferrarelli,

Con i recenti problemi alla neonata Canon EOS 5D Mark III, Canon è alla ricerca di un rapido riscatto per la sua immagine di marca. Se il Light Leak è stato prontamente risolto, il produttore nipponico sarebbe pronto a rilasciare a breve un aggiornamento firmware in grado di aggiungere alcune funzionalità, ancora avvolte dal mistero, che dovrebbero rendere la 5D Mark III ancora più appetibile sul mercato. Ma è parlando di nuovi corpi macchina che sembra siano nell’aria novità particolarmente interessanti.

Stando alle ultime voci bene informate, Canon sarebbe quasi pronta ad annunciare una nuova macchina fotografica APS-C della famiglia xxxD (Rebel negli USA), in abbinamento con un paio di nuovi obiettivi di fascia economica. Tra le caratteristiche tecniche vociferate al momento segnaliamo la possibilità di scattare a 10fps e la presenza di un sistema AF a 61 punti, variante di quello trovato sulla Canon 5D Mark III e sulla Canon 1D X. Nessuna informazione invece sui megapixel del sensore.

Molto interessante è poi il settore occupato al momento dalle 60D e 7D. Canon Rumors riporta infatti una notizia che vorrebbe l’unificazione dei due modelli sotto il nome Canon 7D Mark II. In questo caso si parla di una fotocamera più economica della Canon EOS 5D Mark III, con alcune funzionalità e caratteristiche in meno. Se il sensore sembra sarà lo stesso, la nuova DSLR potrebbe infatti godere di una impermeabilizzazione meno raffinata e di un sistema di messa a fuoco dalle prestazioni inferiori. Tutto questo si dovrebbe tuttavia tradurre in un prezzo di circa 1500 dollari in meno rispetto alla 5D Mark III, circa 1150 euro al cambio attuale.