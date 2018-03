Groupalia: Galaxy Nexus a 379 euro

Filippo Vendrame,

Groupalia mette in offerta per un periodo limitato il Galaxy Nexus a 379 euro. La promozione odierna di Groupalia vede protagonista l’ultimo smartphone android della serie Nexus di Google, un prodotto di fascia alta che ha riscosso nel corso dei mesi parecchi consensi. Il Galaxy Nexus è stato il primo device android a montare di serie Ice Cream Sandwich e può contare su uno schermo da 4,6 pollici Super Amoled HD con risoluzione 1280 X 720 pixel. Cuore di questo dispositivo una CPU dual core da 1,2 GHz accompagnata da 1 GB di RAM. 16 sono i GB di memoria interna, purtroppo non espandibile tramite memorie MicroSD. Troviamo ancora una fotocamera posteriore da 5 MP in grado di registrare video in Full HD e una fotocamera anteriore HD per le video chat.

Groupalia, nelle condizioni di vendita, sottolinea che il Galaxy Nexus in offerta è la versione di colore nero con garanzia Europa. Inoltre, la promozione odierna sul Galaxy Nexus, oltre a essere limitata nel tempo, è limitata anche nei pezzi disponibili. Groupalia infatti da la possibilità di acquistare un solo coupon a persona valido per riscattare lo smartphone. L’offerta non prevede nessuna spesa di spedizione.

Per quanto riguarda i tempi di spedizione, Groupalia specifica che chi acquisterà il Galaxy Nexus a 379 euro, lo riceverà entro 7 giorni lavorativi dalla email di conferma della spedizione. Chi fosse interessato si affretti, perché la coda per acquistare il Galaxy Nexus è già molto lunga. Per tutte le ulteriori condizioni d’acquisto, vi rimandiamo alla pagina dedicata dell’offerta di Groupalia.