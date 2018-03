Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato l’intenzione di investire oltre 10 milioni di dollari in progetti di ricerca e sviluppo presso il Skolkovo Innovation Center, noto anche come Russian Silicon Valley. L’accordo sottoscritto dal gigante del software statunitense e la fondazione Skolkovo permetterà di assumere 100 ricercatori che svilupperanno software e tecnologie nel settore del cloud computing.

Skolkovo Innovation Center è un hub situato a pochi chilometri da Mosca, inaugurato circa due anni fa, dove sono stati realizzati diversi edifici ultra-moderni, in cui scienziati e specialisti eseguono attività di ricerca in diverse aree raggruppate in cinque principali “cluster”. Il più grande di essi è quello relativo allo sviluppo di tecnologie informatiche, con oltre 100 aziende, tra cui appunto Microsoft.

Il centro di sviluppo, che l’azienda di Redmond aprirà a Skolkovo, si occuperà sopratutto dello sviluppo di soluzioni software per Microsoft Dynamics. In aggiunta ai prodotti classici, una delle priorità del centro sarà la realizzazione di applicazioni per la piattaforma di cloud computing, attraverso la creazione di una nuova architettura e il progetto di una struttura flessibile che dovrà soddisfare le richieste e la domanda proveniente da tutto il mondo.

Per raggiungere questo obiettivo, Microsoft coinvolgerà oltre 100 ricercatori entro il 2015 e collaborerà con le maggiori istituzioni accademiche del luogo, come la Skolkovo Open University (OpUS) e l’Università di Scienza e Tecnologia (Skolkovo Tech). La partnership tra Microsoft e il Skolkovo Innovation Center ha avuto inizio a novembre 2010, quando Steve Ballmer ha sottoscritto il primo accordo di collaborazione. Tra i risultati ottenuti si può citare lo sviluppo di Cloud Numerics, una delle prime biblioteche matematiche al mondo progettata per essere usata sul cloud.