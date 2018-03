Nokia Lumia 900 consigliato da Consumer Reports

Cristiano Ghidotti,

Nokia Lumia 900 è la prima scelta il ambito smartphone per la rivista Consumer Reports, la più importante degli Stati Uniti che si occupa della tutela dei consumatori. La redazione ne parla in un intervento pubblicato ieri sulle pagine del sito ufficiale, in cui vengono presentati i sette dispositivi tecnologici da regalare a papà e studenti.

Nel mese di giugno, infatti, oltreoceano sarà celebrata la festa del papà (più esattamente la terza domenica), così come terminerà la stagione scolastica per dare il via al tanto atteso periodo delle vacanze. Ecco perché, secondo il parere di Consumer Reports, il nuovo Windows Phone di casa Nokia è la scelta giusta.

Nokia Lumia 900, compatibile con i network 4G-LTE ad alta velocità e con quelli HSPA+ 4G di AT&T, è il migliore dispositivo Windows Phone provato finora. Va segnalata anche la presenza del meraviglioso display da 4,3 pollici con tecnologia AMOLED, oltre alla fotocamera da 8 megapixel con ottica Carl Zeiss (28 mm f/2,2). Il tutto è disponibile al prezzo di 100 dollari, sottoscrivendo un abbonamento biennale con l’operatore telefonico.

Un punto di vista che si allinea con quello espresso da Siri nelle scorse settimane. L’assistente vocale di iPhone 4S, infatti, era stato sorpreso ad esprimere pareri positivi sul Nokia Lumia 900, costringendo Apple a rimediare in tutta fretta a questa sorta di “tradimento” tecnologico.

Tornando all’articolo in questione, Consumer Reports fornisce consigli anche in merito ad altre categorie di prodotto, come tablet (nuovo iPad o Samsung Galaxy Tab 2 7.0), computer (HP Folio 13-1035nr), eBook reader (B&N Nook Simple Touch), cuffie (JVC HA-FX300) e fotocamera (Nikon Coolpix P510).