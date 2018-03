Cristiano Ghidotti,

Windows Phone 8 sarà presente su un nuovo smartphone prodotto da Huawei. La conferma arriva direttamente da Yu Chengdong, vicepresidente della società cinese, che lo ha reso noto attraverso un intervento online pubblicato dopo l’incontro con Steve Ballmer di Microsoft, in occasione dell’evento Windows Partner Summit andato in scena a Tokyo.

Le sue parole lasciano poco spazio a dubbi o errate interpretazioni: “Huawei sarà la prima azienda al mondo a realizzare un telefono WP8!”. Non sono però state diffuse informazioni in merito al nome del dispositivo o alle specifiche hardware equipaggiate. Secondo il parere di WMPoweruser si tratterà di un prodotto entry level, ovvero di fascia bassa, alimentando così le speranze di chi vorrebbe l’arrivo di un aggiornamento anche per gli smartphone attualmente sul mercato.

Già a fine aprile si era parlato di un progetto simile in fase di studio presso i laboratori Huawei, con circa 70 ingegneri impegnati nella realizzazione di un Windows Phone 8 con display da 4 pollici e un prezzo di vendita previsto in 2.000 CNY (pari a circa 250 euro). L’azienda sembra dunque intenzionata a puntare sul nuovo sistema operativo mobile di Microsoft, nome in codice Apollo, per ampliare ulteriormente il proprio raggio d’azione nel settore smartphone, dopo aver venduto nel 2011 oltre 20 milioni di unità.

Un ulteriore indizio sull’esistenza di WP8 arriva da una pubblicità del Nokia Lumia 900 comparsa ieri in Rete, visibile in streaming di seguito. L’interfaccia del telefono mostra due riquadri, Contatti e Foto, con animazioni inedite. In particolare, il primo mostra il messaggio “Meet up with Sarah” (“Incontro con Sarah”) e il secondo si divide in due sezioni distinte, una con l’ultima immagine scattata e l’altra con il conteggio delle fotografie salvate nel telefono.

Manca dunque solamente la conferma di Microsoft per l’arrivo di Windows Phone 8. Il colosso di Redmond, con tutta probabilità, annuncerà in via ufficiale i primi dettagli sulla piattaforma in occasione della conferenza Developer Summit 2012 in programma a San Francisco il 20 e 21 giugno.