Marcopolo Expert lancia il nuovo volantino con le offerte sottocosto

Filippo Vendrame,

Marcopolo Expert, nota catena di negozi di elettronica, ha lanciato il nuovo volantino delle offerte con la grande promozione “sottocosto”. Dal 31 maggio sino al 9 giugno, Marcopolo Expert offre infatti moltissimi prodotti a un prezzo davvero concorrenziale. Attenzione però, i prodotti in sottocosto verranno scontati in periodi differenti e comunque sino a esaurimento scorte. Degna di nota l’offerta sul Samsung Galaxy Tab 7 Plus, un eccellente tablet PC android che viene proposto a soli 299 euro per tutta la durata del sottocosto di Marcopolo Expert. Il Samsung Galaxy Tab 7 Plus è disponibile solo in 5000 pezzi e include anche fino a 400 euro di contenuti omaggio.

Chi cercasse invece uno smartphone android di buon livello, potrebbe approfittare dello sconto sul Samsung Galaxy Ace offerto da Marcopolo Expert a soli 169 euro (9500 pezzi disponibili).

Da lunedì 4 giugno, Marcopolo Expert mette in offerta l’Xbox 360 250 GB con ben 3 giochi in omaggio al prezzo bomba di 179 euro (1800 pezzi disponibili). Sempre da quella data, troviamo anche il Samsung Galaxy Y Pro a 99,90 euro (5000 pezzi disponibili).

Da martedì 5 giugno invece, Marcopolo Expert offre un interessante sconto sull’HTC Sensation XE che viene venduto a soli 399 euro (900 pezzi disponibili). Da questa stessa data troviamo in offerta sottocosto anche il TV LED 3D Samsung UE46EH6030 con due occhiali 3D in omaggio a soli 799 euro (800 pezzi disponibili).

Da mercoledì 6 giugno troviamo invece il notebook HP Pavilion G7-2001SL a soli 599 euro (1000 pezzi disponibili). Dall’8 giugno invece, Marcopolo Expert offre sottocosto la fotocamera digitale reflex Canon EOS 1100D IS RED a 399 euro (500 pezzi disponibili).