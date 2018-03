Paride Galeone,

Microsoft ha portato su Windows Phone l’applicazione Photosynth, che permette di creare fotografie in una maniera molto più creativa e divertente: l’annuncio è arrivato sul blog del Windows Team, dove la società ha illustrato le caratteristiche dell’applicazione.

In sostanza, Photosynth è una tecnologia Microsoft che consente di creare maestosi panorami 3D a partire da comuni scatti fotografici in 2D. Una soluzione che allarga notevolmente le potenzialità grandangolari dei telefoni. Inoltre Photosynth è anche l’unica applicazione che può creare una sfera panoramica completa, cioè a 360 gradi sia in orizzontale che in verticale.

Photosynth nasce nei laboratori di Microsoft Research, per creare scatti panoramici unendo più fotografie in modo intelligente. Per gli utenti l’utilizzo è semplice: basta seguire l’allineamento dei riquadri verdi per scattare le foto, da condividere poi su Facebook o Twitter grazie alla particolare vocazione social di Windows Phone. Come segnalato in Rete, però, il funzionamento sui Nokia Lumia 710 e Lumia 800 è reso più difficoltoso, ma non impossibile, data la mancanza del giroscopio.

Windows Phone sta cercando di catturare l’attenzione degli sviluppatori e il Marketplace, in continua ascesa, ha raccolto nuove applicazioni e aggiornamenti che riguardano le app di LinkedIn e AboutOne. Non va dimenticata nemmeno la novità che riguarda la popolare applicazione WhatsApp, che oggi permette, solo per i Windows Phone, di caricare una foto del profilo. Una caratteristica che manca sulle relative versioni per Android o iPhone, e che dimostra come il sistema operativo di Microsoft stia conquistando l’attenzione degli sviluppatori e del mercato.