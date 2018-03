Luca Colantuoni,

Windows 8 Release Preview, disponibile per il download dall’inizio del mese, può essere installato seguendo diversi metodi. Il più sicuro prevede l’uso di un software di virtualizzazione, ma per ottenere le massime prestazioni servono un secondo hard disk o una partizione separata sul disco di sistema che contiene Windows 7. Dato che molti dei notebook moderni sono privi dell’unità ottica, ecco illustrata la procedura per la creazione di una pendrive USB di boot.

Il primo passo da effettuare è il download dell’immagine ISO di Windows 8 Release Preview. Se la dotazione di RAM ammonta ad almeno 4 GB è consigliabile scaricare la versione a 64-bit. Per creare una pendrive di boot, si può utilizzare un software messo a disposizione da Microsoft, denominato Windows 7 USB-DVD Download Tool. Dopo aver inserito la pendrive (da 4 GB o superiore), si avvia il tool che porterà a termine la procedura in circa cinque minuti.

A questo punto si possono seguire tre strade: installare Windows 8 su un secondo hard disk o in una partizione (dual boot), oppure sovrascrivere l’attuale sistema operativo. Nel primo caso la procedura è semplice, in quanto basta collegare un altro disco al PC e selezionarlo durante il setup. La seconda opzione è più complicata, perché bisogna prima ridimensionare la partizione esistente utilizzando la funzione Gestione Disco o un software di terze parti.

Se invece si preferisce effettuare un aggiornamento da Windows 7 a Windows 8, è comunque possibile conservare i programmi, le impostazioni, gli account e i file utente. Dopo aver avviato l’installazione cliccando sul file “setup.exe” presente sulla pendrive USB, il software mostrerà una schermata dalla quale si può scegliere se creare un backup di tutti i dati o solo per i file personali. Al termine della procedura, l’utente troverà la cartella Windows.old sull’unità C.