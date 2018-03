Floriana Giambarresi,

FarmVille ha ottenuto un successo incredibile tanto da dare a Zynga una enorme popolarità: adesso è disponibile su Facebook e Zynga Online il nuovo FarmVille 2, come sempre gratuitamente. Varie le novità introdotte in questo nuovo browser game, nel tentativo di bissare il successo del precedente titolo.

In FarmVille 2 si troverà una visuale completamente in 3D, dunque tutto ciò che si vedrà – compresi animali e piante – sarà in tre dimensioni. V’è poi un nuovo sistema di crafting che dona più profondità al gioco, legato all’impiego degli ortaggi come ingredienti per le pietanze da vendere in città, nonché una serie di funzionalità sociali come ad esempio quella di poter assumere i propri amici di Facebook come aiutanti della fattoria.

Zynga ha pensato anche di trasformare l’acqua in un elemento strategico che l’utente di FarmVille 2 dovrà gestire con parsimonia. C’è da dire che chi ha costruito la propria fattoria, coltivato e munto negli ultimi anni con il primo FarmVille dovrà ripartire interamente da zero, dato che nessun elemento potrà essere trasportato in questo secondo gioco.

Bisogna dunque rimboccarsi le maniche e realizzare da capo la propria fattoria, ma del resto ci sono diverse novità e dunque gli appassionati di questo genere di giochi potranno ancora una volta divertirsi sfruttando le nuove feature. Come il primo FarmVille, il nuovo gioco è un free-to-play con la possibilità di utilizzare denaro reale per velocizzarne alcuni aspetti, attraverso le conosciute micro-transazioni. Di seguito un video di presentazione di questo nuovo social game, mentre per accedervi basterà cliccare sull’apposita pagina di Facebook.