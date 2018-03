Cristiano Ghidotti,

Nokia Lumia 920 è stato protagonista nella serata di ieri (insieme al modello di fascia media Lumia 820) dell’annuncio andato in scena a New York. Si tratta di uno smartphone equipaggiato con tutte le funzionalità inedite del sistema operativo Windows Phone 8, un comparto hardware avanzato e un display da 4,5 che, grazie alla tecnologia PureMotion HD+, non ha nulla da invidiare ai concorrenti iOS e Android. Un’altra caratteristica è stata presentata come rivoluzionaria: la fotocamera PureView da 8,7 megapixel con sistema di stabilizzazione delle immagini OIS, le cui potenzialità sono state messe messe in luce con un filmato dimostrativo.

Una chitarra in sottofondo e due ragazzi sorridenti in bicicletta in riva al mare. Tutto perfetto per pubblicizzare una nuova tecnologia, peccato solo per quel riflesso nel finestrino di un mezzo parcheggiato al lato della strada. Pochi fotogrammi sfuggiti al team responsabile del montaggio, ma che non sono passati inosservati al popolo della Rete. Dalla clip in streaming di seguito si nota chiaramente che ad effettuare la ripresa non è il Nokia Lumia 920 ma un dispositivo differente, forse una fotocamera reflex.

La società finlandese è intervenuta per dire la propria, ammettendo che il video non è stato girato con il nuovo Windows Phone 8, bensì realizzato ad hoc per simulare il funzionamento del sistema Optical Image Stabilization.