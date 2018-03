Floriana Giambarresi,

L’applicazione Facebook Camera per i sistemi iOS di Apple è da ora disponibile anche nell’App Store italiano. Dopo un debutto esclusivamente statunitense, l’ultimo software del team di Mark Zuckerberg arriva dunque anche nel nostro paese, nel tentativo di stimolare la condivisione delle fotografie nel proprio social network in blu.

Sempre più utenti stanno utilizzando non più la fotocamera compatta ma lo smartphone per catturare i momenti più preziosi della loro vita, e in effetti molti esperti credono che entro i prossimi anni la condivisione delle fotografie da cellulare incrementerà notevolmente. Per questo motivo Facebook crede nel progetto e, dopo aver comprato Instagram, ha pensato di ideare una propria applicazione utile proprio a questo scopo.

Facebook Camera va a interagire direttamente con il social network più popolare al mondo e consente agli utenti di:

Vedere le foto dei propri amici : «Aprendo la nuova app si vedranno gli aggiornamenti delle foto degli amici. Per vedere più foto di ogni album basterà scorrere lo schermo o toccare per allargare ogni singola immagine»;

: «Aprendo la nuova app si vedranno gli aggiornamenti delle foto degli amici. Per vedere più foto di ogni album basterà scorrere lo schermo o toccare per allargare ogni singola immagine»; Condividere foto multiple: «Sarà possibile condividere rapidamente più foto in una sola volta e non doverle postare una per volta. Basterà selezionare le immagini che si desiderano condividere, selezionare ogni foto e poi pubblicarle con un click. Avrete la possibilità di aggiungere una descrizione, il luogo e taggare gli amici prima di condividerle. È facile poi modificare le foto con i nuovi strumenti come ritaglia, ruota e la possibilità di aggiungere filtri a ogni immagine del rullino».

L’applicazione è compatibile con iPhone e iPad ma non è ancora noto se e quando sarà disponibile anche per gli smartphone e i tablet con sistema operativo Android.