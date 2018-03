Floriana Giambarresi,

GoPro HD HERO 2, la videocamera dedicata agli amanti dello sport, vede l’arrivo di varie novità: il produttore ha infatti appena reso disponibile per il download un nuovo aggiornamento firmware, il Protune. In attesa dunque di GoPro HD HERO 3, i possessori di questo prodotto potranno fruire di un’esperienza migliorata.

Il firmware Protune introduce innanzitutto il frame rate di 24p, utile per usare le immagini catturate da GoPro HD HERO 2 all’interno del workflow senza dover effettuare conversioni di ogni tipo. Novità anche per quanto riguarda il profilo colore neutro, il cosiddetto “Log curve encoding” per offrire una maggiore flessibilità in fase di post produzione, ed è stata ridotta la nitidezza e il rumore digitale per una maggiore flessibilità sempre in fase di post produzione.

Il nuovo aggiornamento firmware per GoPro HD HERO 2 è scaricabile gratuitamente direttamente dal sito ufficiale GoPro, o è possibile effettuare il download dal software GoPro CineForm Studio, che è sempre disponibile in via del tutto gratuita. Di seguito una panoramica video di Protune catturata durante il NAB 2012.

Le videocamere sportive della serie GoPro hanno saputo riscontrare sul mercato un successo inaspettato: sono caratterizzate da una custodia resistente agli urti e waterproof, e il produttore permette di personalizzarle grazie a un’ampia gamma di accessori dedicati all’utilizzo in determinate situazioni sportive: dalle gare in auto e in moto, agli sport invernali, al paracadutismo, alla bicicletta e tanto altro.